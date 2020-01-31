بالفيديو.. "الفاشينيستا" بدور الإبراهيم تتزوج بمليون ريال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الفاشينيستا السعودية بدور الإبراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس، عقد قرانها على شخص لم تكشف هويته، مقابل مهر عادلت قيمته مليون ريال (أي نحو 266 ألف دولار أميركي) ، ونشرت الفاشينيت صورة من العقد ظهر فيه واضحا في خانة المهر، رقم مليون ريال، بينما تعمدت الأخيرة إخفاء اسم الزوج الذي لم يتضح إن كان سعوديا أم من خارج المملكة العربية السعودية، معلقة على حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" : "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا."

وتم تداول صورة العقد والمهره على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي داخل السعودية وخارجها، بعد أن أعاد للأذهان مقطع فيديو سابق نشرته الإبراهيم العام الماضي واشترطت فيه مهر مليون ريال على زوج المستقبل، إلا أن الحلم لم يتحقق إلا هذا العام.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على جميع المنصات الاجتماعية بدون استثناء، كما تصدر وسم #بدور_ابراهيم التراند على موقع "تويتر" في السعودية، فيما تباينت ردود أفعال جمهورها على عقد قران الإبراهيم بين مبارك على الزواج ومهاجم ومنتقد لها على مبلغ المهر المرتفع، فيما شكك فريق ثالث في صحة مزاعم الزوجة عن مهرها باعتبارها مطلقة وأم لطفلين.