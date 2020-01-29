«فن أبوظبي» يمدّد برنامجه الثقافي حتى الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تمديد الأقسام الفنية الثلاثة الحصرية من فن أبوظبي، حتى يوم الأحد المقبل، إذ يتواصل عرض: «آفاق: الفنانون الناشئون» و«بوابة» و«آفاق: تكليف الفنانين»، نظراً إلى الحضور الكبير الذي شهدته النسخة الـ11 من المعرض.

ويأتي في مقدمة البرامج الثقافية والفنية التي تم تمديد عرضها «آفاق: الفنانون الناشئون»، الذي يضم أعمالاً للفنانات الإماراتيات: عائشة حاضر وروضة خليفة الكتبي وشيخة فهد الكتبي، برعاية القيّمين الفنيين ركني ورامين حائري زاده وحسام رحمانيان، إذ قدمت المبدعات الواعدات أعمالاً فنية مفعمة بالحيوية تحث على التفكير والإبداع، بعد تدريب امتد لمدة سنة كاملة، ويستمر عرض البرنامج في منارة السعديات حتى الأحد المقبل. أمّا معرض «بوابة»، الذي أشرف عليه القيّم الفني الفنان باولو كولومبو، فيحمل عنوان «قصص من الماضي والحاضر»، ويستعرض التأثير المحتمل للعناصر اليومية البسيطة ذات الأهمية الثقافية والأنثروبولوجية، التي عثر عليها في رحلات التنقيب الأثري، من خلال القصص التي يسردها الفنانون في أعمالهم. فيما يستمر برنامج «آفاق: تكليف الفنانين»، بمشاركة كل من أوليفر بير ولياندرو إيرلتش، اللذين قدما أعمالاً فنية في مواقع تاريخية في العين ومدينة أبوظبي، إذ اعتمد بير على مخيلة وإبداع أطفال الإمارات، وقصة علاء الدين الشهيرة، لتصميم عمل فني مميز، الذي يُعرض في قصر الحصن وسط أبوظبي. أما إيرلتش، فأبدع عملاً فنياً عابراً على شكل سحابة غامضة، تتباين وتتناغم مع البيئة الصحراوية القاسية، واختتم عرضه، أمس، في واحة العين.

15 ألف زائر

اختتمت فعاليات النسخة الـ11 من معرض فن أبوظبي في 23 من نوفمبر الماضي، بمشاركة 50 صالة عرض محلية وعالمية، واستقبلت ما يزيد على 15 ألف زائر على مدى أربعة أيام من الفنون والأداءات الإبداعية وورش العمل المبتكرة في منارة السعديات.