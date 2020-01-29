بيومي فؤاد «اتفضّل في الصالون» بـ «فرنج الشارقة»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستضيف مسرح جزيرة العَلَم في إمارة الشارقة عرضاً مسرحياً للفنان المصري بيومي فؤاد، الجمعة 31 يناير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان فرنج الشارقة، الذي يستمر حتى الأول من فبراير المقبل.

وسيقدم الفنان المصري مسرحية كوميدية، تحمل عنوان «اتفضّل في الصالون»، وتدور أحداثها حول

شخص يحاول بشتى الطرق أن يجلب عريساً لأخته، لكي يتخلص من الشجار الدائم بينها وبين زوجته، فيتعرّض لمواقف عدة مضحكة وطريفة. ويخرج المسرحية المخرج والمؤلف المسرحي المصري إسلام إمام.

وستقدم المسرحية على عرضين، الأول يبدأ الساعة 8:00 مساءً، أما الثاني في الساعة 10:00 مساءً، في المسرح الذي يتسع لـ800 شخص. أما التذاكر فتراوح أسعارها بين 100 و300 درهم.

ويشهد مسرح جزيرة العَلَم أيضاً برنامجاً ترفيهياً موسيقياً هادفاً موجّهاً للأطفال، يحمل عنوان «فوزي موزي وتوتي»، وذلك يوم الجمعة 31 يناير الجاري، من الساعة 4:30 إلى 5:30 مساءً، حيث سيأخذ المشاهدين في رحلة مسلية مليئة بالمغامرات التي تدور بين الإخوة (فوزي موزي وتوتي ومندلينا)، ويقدم نظرتهم للحياة بأسلوب تعليمي وترفيهي مميّز.

وتهدف سلسلة حلقات البرنامج إلى تعريف الأطفال بمجموعة من المفاهيم والموضوعات المهمة.