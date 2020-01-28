«فنون العالم».. الإبداع للجميع في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يعود معرض «فنون العالم دبي»، الفعالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط التي تقدم إبداعات فنية بأسعار ميسرة للجميع، إلى مركز دبي التجاري العالمي بموسمه السادس بين الثامن والـ11 من أبريل، مع برنامج حافل بالأنشطة التي تستهدف مختلف الأذواق والاهتمامات، وترحّب بالفنانين المرموقين والفنانين الناشئين والمهتمين بجمع الأعمال الفنية بمختلف فئاتهم.

ومن المنتظر أن تسهم الفعالية الرائدة في تعزيز مكانة دبي، واستقطاب عشاق الفن وهواة جمع الأعمال الفنية من مختلف الأعمار، عبر مجموعة واسعة تزيد على 3000 عمل فني، تحمل توقيع أشهر الفنانين والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية من أكثر من 30 دولة.

وفضلاً عن محفظته الواسعة من الأعمال الفنية، التي تبدأ أسعارها من 100 دولار أميركي، يسهم المعرض بإثراء المشهد الإبداعي المزدهر في دبي، من خلال تقديم باقة غنية من الفنون الكلاسيكية والحديثة، واستضافة نخبة من النحاتين وفناني الأداء ومنتجي الأفلام القصيرة ورسامي الغرافيتي.

وسيستضيف المعرض هذا العام، وللمرة الأولى، أعمالاً فنية معززة بالواقع الافتراضي، من ابتكار فنانة الرسم السريع والواقع الافتراضي كاثي دينيسيت، التي ستضفي لمسات شخصية وفورية على القطع بما يناسب أذواق المتسوقين.

كما يتعاون المعرض في موسمه الجديد مع استوديو «مواهب» في دبي للفنانين من أصحاب الهمم، وذلك بهدف تقديم أعمال فنية سيذهب ريعها مباشرة لتعزيز إمكانات المؤسسة التي توفر مساحة مثالية لطلاب الفن، تتيح لهم تعلم مهارات قيّمة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وسط أجواء آمنة ومريحة.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها، سيستضيف «فنون العالم دبي» مشروع «آرتيزم»، الذي أطلقه مركز «المشاعر الإنسانية»، بهدف تحقيق تأثير إيجابي على حياة الأفراد المصابين بالتوحد والمعنيين بهم. وفي هذا الإطار، سيتعاون 20 طفلاً مصاباً بالتوحد مع 30 فناناً لإبداع أعمال فنية سيتم عرضها للبيع هذا العام، بهدف جمع الأموال من أجلهم.

يتعاون المعرض في موسمه الجديد مع استوديو «مواهب» في دبي للفنانين من أصحاب الهمم.