«الضيف» يفتتح عروض مهرجان جمعية الفيلم في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

استهل مهرجان جمعية الفيلم في مصر دورته الـ46، أول من أمس، بعرض فيلم «الضيف» من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.

ويعرض المهرجان في الفترة من 25 الجاري إلى الأول من فبراير المقبل، ثمانية أفلام للتنافس على جوائز دورة هذا العام.

وقال مدير التصوير، محمود عبدالسميع، رئيس المهرجان، في حفل الافتتاح بمركز الإبداع الفني في ساحة الأوبرا: «يتميز هذا المهرجان بأنه لا يقبل الأفلام المشاركة، من خلال تقديم صنّاعها لها، إنما يتم الاختيار من خلال استطلاع آراء النقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم».

وأضاف: «المهرجان يختار أفضل سبعة أو ثمانية أفلام من بين الأفلام التي عرضت تجارياً في العام السابق، وتقرر لجنة التحكيم لمن تذهب الجوائز في مختلف فنون وتقنيات السينما».

والأفلام المتنافسة هي: «نادي الرجال السري» إخراج خالد الحلفاوي، و«الممر» إخراج شريف عرفة، و«الفيل الأزرق 2» إخراج مروان حامد، و«الكنز 2» إخراج شريف عرفة، و«ولاد رزق 2» إخراج طارق العريان، و«خيال مآتة» إخراج خالد مرعي، و«لما بنتولد» إخراج تامر عزت و«الضيف».

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الناقد السينمائي كمال رمزي، وعضوية المخرج هاني لاشين، والمخرجة هالة خليل، والمخرج محمد

أبوسيف، ومهندس الديكور فوزي العوامري، ومدير التصوير محمد عسر، والمونتيرة رحمة منتصر، والناقدة ماجدة موريس، والناقد أسامة

عبدالفتاح، والناقدة علا الشافعي، والناقد محمد الروبي.

ويقام حفل تسليم الجوائز في الثامن من فبراير، مع تكريم باقة من نجوم وصنّاع السينما المصرية هم: المخرج داود عبدالسيد، والسيناريست وحيد حامد، والموسيقار منير الوسيمي، والممثل لطفي لبيب، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد السينمائي صلاح هاشم. كما يتذكر المهرجان، الذي تأسس عام 1975 في هذه الدورة، مجموعة من الفنانين الراحلين هم: الممثل علي الكسار، والممثل توفيق الدقن، والمخرج ممدوح شكري، والكاتب أبوالسعود الإبياري.

وتحمل الدورة الـ46 من مهرجان جمعية الفيلم اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.