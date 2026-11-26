يضيف النجم الأميركي، جون ترافولتا، تجربة جديدة إلى مسيرته السينمائية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، مع حضوره الدورة الـ44 من مهرجان تورينو السينمائي في إيطاليا، التي انطلقت أمس، وتستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، في محطة تجمع بين تكريم مسيرته الفنية وتقديم أول أعماله خلف الكاميرا، في تجربة إخراجية تحمل جانباً من شغفه الشخصي بالطيران.

وتسلّم ترافولتا جائزة «نجمة المولي» للإنجاز مدى الحياة خلال حفل افتتاح المهرجان في مسرح «ريجيو» بمدينة تورينو، وسط حضور سينمائي دولي، كما يشارك في الدورة بفيلمين، أحدهما بصفته ممثلاً في فيلم «نوفمبر 1963.. اغتيال جون إف كينيدي» للمخرج رولاند جوفيه، الذي اختير لافتتاح المهرجان، والآخر بصفته مخرجاً في فيلمه الأول «رحلة ليلية إلى لوس أنجلوس»، الذي يقدم عرضه الإيطالي الأول اليوم.

ويُشكل الفيلم الجديد محطة مختلفة في مسيرة ترافولتا، إذ تولى كتابة العمل وإخراجه وإنتاجه وروايته، مستنداً إلى قصة تحمل الاسم نفسه، ويستعيد من خلالها أجواء العصر الذهبي للطيران، عبر حكاية طفل يرافق والدته في رحلة جوية إلى هوليوود، تتحول خلالها تجربة السفر بالطائرة إلى لحظة فارقة تشعل شغفه بالطيران وترافقه طوال حياته.

وتحمل الحكاية جانباً شخصياً من حياة ترافولتا، المعروف بشغفه بالطيران وامتلاكه خبرة في قيادة الطائرات، إذ يلتقي في الفيلم عالم السينما مع عالم الطيران، في معالجة تستعيد سحر الرحلات الجوية القديمة، وما ارتبط بها من إحساس بالمغامرة والاكتشاف، حين كانت الرحلة نفسها تجربة استثنائية تتجاوز الوصول إلى الوجهة.

وعلى امتداد مسيرته، ارتبط اسم ترافولتا بأعمال صنعت حضوراً استثنائياً في السينما الأميركية، من «حمى ليلة السبت» و«غريس» إلى «خيال رخيص»، جامعاً بين التمثيل والغناء والرقص، ومتنقلاً بين الدراما والكوميديا وأفلام الحركة والمسرحيات الموسيقية.