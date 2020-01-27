فايا يونان تغنّي في اختتام «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق مشاركة الفنانة السورية فايا يونان، التي تعدّ أول فنانة عربية تطلق حملة لجمع التمويل الجماعي لإطلاق ألبومها الأول، وستحيي الفنانة الشابة حفلها خلال الأمسية نفسها، التي ستشهد حفل الفنان العالمي جون ليجند في «كوكاكولا أرينا» يوم الجمعة 31 يناير الجاري.

وتحظى الفنانة فايا يونان بشعبية متزايدة بين الجمهور العربي والغربي، بفضل مسيرتها الغنائية التي تعكس طفولتها في مدينة حلب قبل انتقالها بعمر 11 عاماً للعيش في السويد بصحبة عائلتها. وانطلقت مسيرة الفنانة فايا بفضل النجاح الكبير الذي حققه الفيديو الغنائي الذي قدّمته بمشاركة شقيقتها، وتعززت مسيرتها مع ألبوم «بيناتنا في بحر» الذي لاقى رواجاً كبيراً.

وتعدّ الفنانة فايا يونان أول فنانة عربية تطلق حملة لجمع التمويل الجماعي لإطلاق مسيرتها الغنائية، ومكّنتها هذه الحملة من دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لتكون أول مغنية عربية تدخل هذه الموسوعة.

وتشهد مدينة دبي حفلات غنائية لعدد من النجوم، وذلك في إطار الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوّق، حيث يحيي الفنان راشد الماجد، والفنان ماجد المهندس، حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير.

في إطار الاحتفالات الختامية للمهرجان يحيي الفنان راشد الماجد، والفنان ماجد المهندس، حفلاً غنائياً يوم الخميس 30 يناير.

تتشارك الفنانة الشابة الأمسية مع الفنان العالمي جون ليجند.