يولة فزاع: الأحبابي يرفع التحدي بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تزيّنت قلعة الميدان أول من أمس، بأبهى الألوان في لقاءات اليولة على مسرح المنافسات الساخنة بحضور الجماهير التي اكتظت بها المدرجات، لتكتمل اللوحة التراثية في الحلقة الثامنة للنسخة الـ20 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ15 من برنامج الميدان، وسط ضيوف الحلقة الفنان حمدان الوهيبي والشاعر حميد بن صروخ الدرعي، فيما جاء التنافس على أشده بين اليويل منصور بن عبيد الوهيبي، واليويل عيسى محماس الأحبابي.

وجاء الترقب على أشده في اللحظات الأخيرة من الحلقة لمعرفة هوية ثالث فرسان المربع الذهبي، حيث جاء الإعلان عن فوز اليويل جمعة عبيد آل علي صاحب رقم التصويت «12»، بعدما حصل على أعلى نسبة تصويت بمواجهة عبيد سالم النعيمي، علماً بأن آل علي حقق العلامة الكاملة في ظهوره في الحلقتين خلال هذه البطولة.

وجاءت رابعة جولات دور الثمانية وسط منافسة مثيرة من أجل خطف البطاقة الرابعة والأخيرة المؤهلة للمربع الذهبي، واستهل اليويل عيسى محماس الأحبابي صاحب رقم التصويت «15» المشاركة بعرض مملوء بالثقة وتقديم فاصل من الحركات المميزة في اليولة الأرضية والتحكم بالسلاح، وأوفى الأحبابي بوعده بمحاولتين ناجحتين في عملية «الفر» قرع بهما أجراس «الميدان» وسط حمسة وتفاعل كبير من الجماهير، ليكمل أداءه بالمزيد من التميز بعد ذلك بمحاولتين ناجحتين أيضاً وبمجموع أربع مرات وصل بهما خط الليزر، ونجح في السيطرة على السلاح، لينال العلامة الكاملة «50» نقطة.

ثم صعد على المسرح، اليويل منصور بن عبيد الوهيبي من سلطنة عمان، صاحب رقم التصويت «9»، وهو الذي قدّم أداء متوازناً ترجمه سريعاً بمحاولة فر ناجحة قرع من خلالها أجراس الميدان، ليؤكد حضوره بقوة، ثم أكمل اليولة الأرضية بكل مهارة، ونجح في محاولة الفر الثانية لكنه تعرض لسقوط السلاح، ليعود ويقوم بمحاولتين ثالثة ورابعة ناجحتين لتعويض ذلك، لكنه تعرض بعدها لسقوط السلاح خارج المسرح في المحاولة الخامسة، ليعود في محاولتين لم ينجح في السادسة ونجح في السابعة، وفي النهاية حصل على العلامة «47».

قصيدة «يا دولتي»

قدّم الشاعر حميد بن صروخ الدرعي، قصيدة مهداة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وهي القصيدة الوطنية التي حملت عنوان «يا دولتي»، وتغنّى بها الشاعر بالوطن ومناقب صاحب السمو، وقال: «هذه مشاركتي الثانية في البرنامج، وهو بمثابة مبادرة وطنية رائدة من نوعها تسعى للحفاظ على الموروث الشعبي ومواصلة تناقله بين الأجيال».

«الرقم القياسي»

شارك الفنان حمدان الوهيبي من سلطنة عمان للمرة الأولى في البرنامج، وقدّم أغنيتين جديدتين: «الفرقة» من كلمات الشاعر سالم الخالدي وألحان محروس بن مهند، و«الرقم القياسي» من ألحان الفنان نفسه، وكلمات الشاعر أحمد الحرسوسي، وقال: «من دواعي الفخر أن أتواجد في هذا البرنامج الذي يحظى بمتابعة كبيرة من الجماهير».