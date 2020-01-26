«مهرجان فرانكوفيلم» يحتفي بالفرنسية في دبي وأبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في الإمارات قريباً الدورة العاشرة لمهرجان فرانكوفيلم، التي تستمر من 28 فبراير إلى 7 مارس المقبلين، وتُقام في مكانين منفصلين هما سينما عقيل في دبي وفندق اديشن في أبوظبي.

وكان مهرجان فرانكوفيلم انطلق قبل 10 أعوام، وهو يهدف إلى الاحتفاء باللغة الفرنسية من خلال السينما. في إطار «شهر الفرانكوفونية» الذي يتم الاحتفال به كل عام في شهر مارس في جميع أنحاء العالم، حيث تمثل السينما أداة مهمّة للاحتفاء باللغة الفرنسية وتنوعها.

وأصبح مهرجان فرانكوفيلم موعداً مهمّاً على المستوى المحلي خاصّة بعد أن حصلت الإمارات على صفة عضو منتسب في المنظمة الدولية للفرانكفونية (IOF) خلال قمة الفرنكوفونية الأخيرة في إيرفان في عام 2018.