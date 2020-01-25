مصر تودع أيقونة الإعلام الديني.. محمد عبدالعزيز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فقدت مصر صوتاً شكل جزءاً من ذاكرة كثيرين، وأحد رواد الإعلام الديني، وهو المذيع محمد عبدالعزيز الذي رحل عن عمر ناهز 80 عاماً. وشيعت جنازة صاحب برنامج «في رحاب الإيمان» اليوم في مسقط رأسه بإحدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر.

التحق الراحل، الذي وصفه أحد العلماء بأنه أيقونة الإعلام الديني، بإذاعة القرآن الكريم من عام 1966 إلى 1976، وارتبط اسمه ببرامج عدة عبر أثيرها، بعد أن كانت تقدم مجرد تلاوات للقرآن بأصوات كبار المشايخ.

نشأ عبدالعزيز، الذي يعد من الرعيل الأول في الإعلام الديني، في بيت عالم أزهري (الشيخ عبدالعزيز عبدالدائم الذي تتلمذ على يديه محمد متولي الشعراوي)، وتخرج في كلية الشريعة والقانون في عام 1965 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ليشق مسيرته مع الإذاعة، وكذلك التلفزيون، إذ اشتهر ببرامج عدة عبر شاشته أيضاً، وكذلك نقل صلاة الجمعة والأمسيات واللقاءات الدينية.