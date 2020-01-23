بركان نيوزيلندا. تحت السيطرة

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

قال مراقبو بركان «وايت آيلاند» في نيوزيلندا، إنه ليس هناك أي مخاطر متزايدة لثوران البركان، مشيرين إلى أن البركان مازال في حالة مرتفعة من الاضطراب، لكن من المستبعد للغاية حدوث ثورانات أخرى خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وحسب هيئة «جيونت» المعنية بدراسة علوم الأرض، كان هناك العديد من انبعاثات الرماد الطفيفة، لكن لم يكن هناك أي ثوران كبير أو قوي من البركان منذ ثوران وقع في التاسع من ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل 20 شخصاً.

وأضافت الهيئة في وقت سابق أن الانفجار ربما يكون ناجماً عن ثوران مدفوع ببخار وغاز ساخنين جداً.