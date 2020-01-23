عسل البوسنة يجاور بهارات الهند في مهرجان الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يعد مهرجان الشيخ زايد، بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ملتقى ثقافياً عالمياً، لما يضمه من أجنحة تمنح الزائر فرصة للتعرف إلى تاريخ وحضارات وفنون شعوب عدة.

ويجسد جناحا الهند والبوسنة والهرسك، بما يضمان من منتجات، ثقافات البلدين وخصائص كل منطقة فيهما.

ويتميز الجناح الهندي، في مهرجان الشيخ زايد، بالأزياء الشعبية، والمنتجات المصنعة من الجلود الطبيعية، وشالات كشمير، وكذلك المنتجات التقليدية المجسّدة للعديد من الحِرَف اليدوية التي تعبّر بدورها عن الثقافة والموروث الهندي.

واهتم الجناح بالتعريف بالعديد من الأكلات التي يشتهر بها المطبخ الهندي، من خلال عروض الطبخ الحية أمام الزوار، وتعريفهم بمكوناتها وأسرار تحضيرها، وكذلك عرض البهارات الهندية المتنوعة، والزيوت الطبيعية، والحناء، والكثير من المنتجات التي تجسد الثقافة والحضارة الهنديتين، وتاريخها وموروثها الشعبي.

شال كشمير

تعرض محال عدة في الجناح الهندي مجموعة من شالات كشمير الشهيرة، المتميزة بخفة الوزن ونعومة الملمس، بألوانها المعروفة مثل الأبيض والبني والرمادي، علاوة على مجموعة من الأزياء النسائية الهندية التقليدية، التي تميز كل منطقة عن أخرى، سواء بالشكل أو الألوان، إذ يعتمد الزي في طبيعته على عوامل مختلفة، من بينها مناخ كل منطقة وتقاليدها.

واهتم أحد المحال بعرض زيوت ومنتجات طبيعية للبشرة والشعر، والعديد من المنتجات المصنعة من مواد طبيعية خاصة بالتجميل، فضلاً عن الحناء الهندية الشهيرة، وما تتميز به من خواص تجعلها موضع اهتمام كثير من النساء الزائرات للمهرجان، لما تتمتع به من مكونات طبيعة ذات جودة عالية.

مشغولات وقهوة

أما جناح البوسنة والهرسك فتعرض محاله منتجات تجسد عناصر من الموروث الثقافي والحضاري لذلك البلد، ليتنقل الزوار بين الكثير من المشغولات اليدوية التقليدية وأطباق المطبخ الشعبي والقهوة البوسنية، وابتكارات التجميل والطب التقليدي المستخلصة مواده من الأعشاب الطبيعية. ويستقبل الجناح زواره بالقهوة التي تعد جزءاً مهماً من الثقافة الشعبية، إذ تصنع من حبوب البن المزروعة في أراضي تلك الدولة، وتقدم بطريقتين هما الأكثر شيوعاً، إما في فناجين صغيرة مزخرفة بنقوش تقليدية في المنازل أو المقاهي، وإما بصبها في أكواب نحاسية طويلة.

ويعرض أحد المحال منتجات جلدية تقليدية، مثل الحقائب النسائية والأحذية المصنعة يدوياً، التي تتميز بشكلها التقليدي، يجاوره محل آخر يتزين بالعديد من قطع الإكسسوارات المصنعة من الأحجار الكريمة التي تستخدمها النساء في مختلف المناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشغولات الفضة والمعادن.

كما تعرض محال في الجناح البوسني مجموعة متنوعة من الأعشاب الطبيعية، إضافة إلى العسل البوسني الطبيعي، والمضافة إليه خلطات من الأعشاب الطبيعة التي تمنحه خواص معينة لزيادة فوائده، ويتزين الجناح كذلك بلمسة فنية، إذ يعرض محل مجسمات صغيرة منحوتة من خشب الأشجار يمكن استخدامها في ديكور المنازل والمكاتب.

استعراضات

يُعد مسرح الجناح الهندي نقطة جذب للزوار، لما يشهده من استعراضات ذات طابع مميز من جهة الأداء والحركات الراقصة، التي تعبر عن الموروث الهندي الشعبي، والمصحوبة بلون متميز من الموسيقى التي تجسد أنغام شمال وجنوب الهند التقليدية.

ألوان زاهية

بينما تزين الأقمشة المتنوعة جنبات أحد المحال في الجناح الهندي، وهي أقمشة مصنعة من القطن الذي أكسبها سمعة كبيرة في الأسواق، يعرض محل آخر مجموعة من الركنيات التي تستخدم في تزيين البيوت، والمفروشات الزاهية والمأخوذة من الطابع الشعبي والمكسوة بألوان جذابة.

يتزين الجناح البوسني بلمسة فنية، إذ يعرض أحد المحال مجسمات صغيرة منحوتة من خشب الأشجار، يمكن استخدامها في الديكور.

الجناح الهندي في مهرجان الشيخ زايد يتميز بالأزياء الشعبية، والمنتجات المصنعة من الجلود الطبيعية، وشالات كشمير.