بيتزا بطول 103 أمتار.. لغرض نبيل

المصدر: سيدني - رويترز

أعدّ مطعم إيطالي في أستراليا بيتزا مارغريتا طولها 103 أمتار لجمع المال من أجل فرق الإطفاء التي تكافح حرائق الغابات المستعرة في البلاد.

وجهز المطعم في البداية قطعاً مستطيلة من عجين البيتزا بطول متر ثم جمعها معاً،

وأضاف إليها الطهاة صلصة الطماطم وجبن الموتزاريلا. ثم أضيفت إليها أوراق الريحان والزعتر وزيت الزيتون.

وأفاد المطعم بأن الأمر استغرق نحو أربع ساعات ونتج عنه 4000 قطعة بيتزا. وذهبت العائدات إلى خدمة الإطفاء في المناطق الريفية‭‭‬‬ بولاية نيو ساوث ويلز.

وانتشر مقطع فيديو للبيتزا على مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً دهشة الكثير من المستخدمين من حجمها الكبير.

ويجري المطعم حالياً مسابقة لتخمين عدد كيلوغرامات الدقيق التي استُخدمت في إعداد البيتزا.

