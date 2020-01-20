«الحالمون».. شعار مهرجان سكة الفني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختارت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) قيمَين للدورة العاشرة من مهرجان سكة الفني، الذي سينظم من 19 إلى 29 مارس المقبل، في حي الفهيدي التاريخي، تحت شعار «الحالمون».

وسيعمل الفنانون المؤهلون للمشاركة في نسخة هذا العام تحت إشراف المستشار الثقافي، جوسيبي موسكاتيللو، بصفته قيّماً، والفنانة الإماراتية، أسماء خالد بالحمر، بصفتها القيّم المشارك، وسيوظّف الاثنان خبراتهما لدعم الفنانين، وتحفيزهم على تقديم أكثر أعمالهم تميزاً، لتحول حي الفهيدي إلى لوحات تفاعلية جذابة.

ويعد المهرجان الحدث الأبرز ضمن فعاليات النسخة السابعة من موسم دبي الفني، إذ سيقدم فنوناً بصرية ومسرحية وموسيقية وأفلاماً وغناء. واختير الفنانون المشاركون هذا العام من قبل لجنة التحكيم المؤلفة من: المصمم غسان سلامة، والفنانة شيخة المزروع، والمستشار الثقافي جوسيبي موسكاتيللو، ونائب مدير مركز «تشكيل»، ليسا بول لوشغار.

وحول مشاركته قيّماً، قال موسكاتيللو: «إن دبي مدينة استثنائية لا تقف في تطورها عند حد، وبصفتي القيّم الفني لمهرجان (سكة)، فإن هدفي يتمثل في مواكبة الإيقاع السريع للتطور التكنولوجي الذي نشهده، وتلبية التوجهات والاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى ضمان مشاركة مجتمعية واسعة»، وأضاف: «تتطلع في هذه الدورة إلى تقديم مشروعات معمارية ملهمة، من شأنها أن تضاعف مساحات الجمال في دبي».

يشار إلى أن أسماء بالحمر فنانة إماراتية حاصلة على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة رود آيلاند للتصميم، عام 2017. وتتمحور معظم أعمالها حول «البنيان الضخم» في الدولة والذاكرة البصرية لها، وحصلت على جائزة الشيخة منال للفنون الشباب في فئة الفنون الجميلة عام 2011.

القيمان سيوظّفان خبراتهما لدعم الفنانين وتحفيزهم على تقديم أكثر أعمالهم تميزاً.

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مارس المقبل تنطلق النسخة الجديدة للمهرجان في حي الفهيدي التاريخي.