3500 مشاركة تسجل رقماً قياسياً في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت فعاليات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة (التلواح)، التي نظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك بعد منافسات تحولت إلى احتفالية رياضية تراثية على مدار نحو ثلاثة أسابيع، شملت الفئات بكافة، مشاركة كبيرة من نخبة الصقارين من داخل الدولة وخارجها.

وكشف نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد بن مرخان، أن النسخة الحالية شهدت مشاركة قياسية تجاوزت 3500 طير قامت بالمشاركة في «الهد»، ودخول أشواط المنافسات، وهو رقم كبير للغاية، تجاوز عدد المشاركات في بطولتي الموسم الماضي، سواء البطولة الرئيسة أو «فخر الأجيال»، وهو تحقق بفضل جهود فرق العمل، وعملية التطوير المستمرة في تخصصات الأشواط، وزيادة عددها.

وجاء مسك الختام، أول من أمس، بإقامة منافسات الناشئين، التي شهدت مشاركة هي الأكبر من نوعها، مقارنة بنسخ ماضية تجاوزت 220 طيراً.

وعلى صعيد النتائج، كسب محمد مطر الطاير شوط جير تبع فرخ النقدي، بواسطة الطير «تي 48» بزمن 18:996 ثانية، وحقق محمد أحمد الكتبي المركزين الثاني والثالث، بواسطة الطير «فلتر» بزمن 19:000 ثانية، والطير «خزام» بزمن 19:068 ثانية.

وفاز حمدان عبيد المهيري بشوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «تي 26» بزمن 17:353 ثانية، وجاء في المركز الثاني حمدان بن مجرن بالطير «تي مدريد» بزمن 17:535 ثانية، ونال حمدان المهيري المركز الثالث بالطير «تي 18» بزمن 17:693 ثانية.

وتفوق أحمد راشد المنصوري في شوط جير تبع جرناس النقدي، بالطير «مبرمج» بزمن 18:798 ثانية، وجاء ثانياً محمد خلفان المزروعي بالطير «السنافي» بزمن 19:033 ثانية، وثالثاً خليفة ثاني المهيري بالطير «تي 20» بزمن 19:052 ثانية.

وكسب خالد مروان الشيخ مجرن شوط جير تبع جرناس الرئيسي، بواسطة الطير «مدلل» بزمن 17:667 ثانية، وجاء ثانياً حمدان عبيد المهيري بالطير «تي 36» بزمن 17:822 ثانية، وثالثاً حمدان خليفة بن مجرن بالطير «مدريد 3» بزمن 17:881 ثانية.

ونال محمد عمران النعيمي المركز الأول في شوط تبع فرخ النقدي، بالطير «الذيب» بزمن 20:502 ثانية، وجاء ثانياً سلطان سعيد المنصوري بالطير «مدهش» بزمن 21:044 ثانية، وثالثاً حصة سالم الكتبي بالطير «متو» بزمن 21:121 ثانية. وتفوق أحمد جابر بن الشيخ مجرن في شوط تبع فرخ الرئيسي، بالطير «88» بزمن 18:699 ثانية، وجاء ثانياً ماجد الكتبي بالطير «شداد» بزمن 18:778 ثانية، وثالثاً حمدان خليفة بن مجرن بالطير «888» بزمن 18:847 ثانية.

وكسب سيف محمد القمزي المركزين الأول والثاني في شوط تبع جرناس النقدي، بالطير «ناموس» بزمن 21:439 ثانية، والطير «زلزله» بزمن 22:146 ثانية، وثالثاً حصة الكتبي بزمن 22:468 ثانية.

وفي شوط تبع جرناس الرئيسي، حقق المركز الأول خليفة الحريز بالطير «دي كيه» بزمن 18:767 ثانية، وجاءت ثانياً عفراء الكتبي بالطير «إس 40» بزمن 19:237 ثانية، وثالثاً ماجد الكتبي بالطير «مايهاب» بزمن 19:334 ثانية.

أبطال صغار السن

تألق الشقيقان سعيد وسهيل الكندي (خمس وسبع سنوات)، وهما يشاركان في بطولة الناشئين، ويساعدان بقية الأصدقاء في الإرشادات وطريقة «الهدد»، وغيرها من العوامل التي تسهم في وصول الطير إلى النهاية. وعلّق عمّهما، الذي قام باصطحابهما إلى البطولة: «يشارك أخي في مسابقات الظفرة اليوم، لذا أحضرت سعيد الذي فاز بالمركز الثالث في بطولة نادي الشارقة للصقارين، لكونه يترقب هذه البطولة، ويستعد لها منذ أشهر. نحرص على تدريب سعيد وسهيل خلال الإجازات، وفي عطلة نهاية الأسبوع، لنتمكن من غرس حب هذه الرياضة في نفوسهما من سن صغيرة».

وقالت شيخة سالم عبيد الكتبي (11 سنة)، التي تشارك برفقة شقيقاتها الثلاث (مريم وحصة وعفرا): «شاركنا العام الماضي، وحققنا الفوز، ولكننا هذا العام تفوقنا بعدد أكبر من المراكز. لدينا أخ صغير، ولكننا نحب الطيور والمسابقات».

أما عبدالله عبدالرحمن (11 سنة) فيقول: «تربية الطيور ليست بالأمر السهل، فهي تحتاج إلى عناية خاصة، وغذاء وعلاج، وكلفة الطير عالية، إلا في حال اقتناء عدد كبير من الطيور، في هذه الحالة إذا فاز طيران بالمركز الأول، فإن ذلك بداية المكسب. تعلمت على الطيور منذ أن كنت في الثالثة من عمري، وكنت أذهب برفقة أبي. أما اليوم فأنا لدي 10 طيور».

راشد بن مرخان: «زيادة الأشواط ولوائح المنافسات رفعتا الإقبال».