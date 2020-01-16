«لا شيء مستحيل» تلون مسرح شاطئ الراحة بالتميز والقصائد

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

احتفى برنامج «شاعر المليون» في حلقته الرابعة من موسمه التاسع، والتي استضافها مسرح شاطئ الراحة، بالهوية الإعلامية الجديدة للإمارات، إذ تزيّن مسرح شاطئ الراحة ومنبره الشعري، بها وانعكست ألوانها في خلفياته وتصدرت خشبة المسرح عبارة «لا شيء مستحيل»، التي تعد تجسيداً لثقافة التميز والريادة الإماراتية في كل المجالات.

كما استهل مقدما البرنامج الإعلاميان أسمهان النقبي وحسين العامري، الحلقة بأبيات شعرية في مديح الوطن وحبه والأهداف التي وضعتها القيادة لنهضته ورفاة شعبه وسعادة أبنائه، وهي من قصيدة «بداية الخمسين» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي:

لأجل الإمارات لي نالت مكانة وجاه

والعالم أهدى لأجلها أرفع وسامه

شبابها هم أملها ودومهم في انتباه

هم للوطن عدته ورجواه وحزامه

أبيات تمهيدية

من جانبهم، شارك شعراء الحلقة، وهم: تركي الحبسي (سلطنة عمان)، وسالم محمد الملا (الإمارات)، وعادل وصل الله الحارثي وعبدالمجيد الغيداني (السعودية)، وغازي العون السردي (الأردن)، ومحمد حسين الشمري (العراق)، في الاحتفاء بالهوية الجديدة، عبر إلقاء أبيات تمهيدية لمشاركاتهم حين دخولهم مسرح شاطئ الراحة للوقوف أمام لجنة تحكيم البرنامج المكونة من مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، تمحورت حول الاستعداد للخمسين مقروناً بقيمة التسامح ودور ومكانة الإمارات كمنارة حاضنة للانفتاح والتنوير، ومنصة لتلاقي الثقافات والشعوب بقيم الأخوة الإنسانية.

قصائد

ألقى الشاعر العماني تركي الحبسي، قصيدة رثاء لفقيد الأمتين العربية والإسلامية السلطان قابوس بن سعيد، طيّب الله ثراه، معبراً عن معاناة الشعراء ومصائب الدهر التي تلحق بهم في قصيدته التي أعجب أعضاء لجنة التحكيم بسردها وإنسانية موضوعها، وإن أشاروا إلى أنها في تصويرها لمصيبة ألمت بالشاعر، لم تتناسق مع موضوعها من خلال التوصيف والتنظير للشعر فيها.

ونجح الشاعر الأردني غازي العون السردي، خلال الحلقة التي شهدها القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي اللواء فارس خلف المزروعي، والسفير الأردني لدى دولة الإمارات جمعة العبادي، ونائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي عيسى المزروعي، في التأهل بعد حصوله على أعلى درجة من لجنة التحكيم على القصيدة التي قدمها، واعتمدت على أنسنة الضيق لتجعله صديقاً ورفيقاً يتقبل الشكوى.

كما تأهل راكان بن وليد الراشد (السعودية) من شعراء الأمسية الثالثة بعد حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون.

الأمسية الخامسة

من المقرر أن تشهد الأمسية الخامسة لـ«شاعر المليون» التي ستنظم الثلاثاء المقبل، منافسة بين الشعراء: أحمد بن جدعان العازمي (الكويت)، أحمد بن عايد البلوي (السعودية)، محمد الشريقي (سورية)، محمد بشير العنزي (البحرين)، محمد بن نجر الذيابي، ومطلق الجبعاء الدويش (السعودية).

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مبدعين شاركوا في الحلقة الرابعة للبرنامج.

البرنامج استهل بأبيات من قصيدة «بداية الخمسين».