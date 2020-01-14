«كي بوب».. 14 فناناً من كوريا على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية في دبي عن استضافتها للعرض الموسيقي المسرحي الأول في العالم حول موسيقى البوب الكورية «كي بوب كريزي»، الذي يروي قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة، لتكون القرية العالمية منصة الانطلاق الرسمية الأولى لهذا العرض قبل أن يبدأ بجولة في جميع أنحاء العالم.

ويضم هذا العرض الموسيقي أحدث إصدارات أغاني «كي بوب»، التي يقدّر سوقها بمليارات الدولارات! وسيستمتع عشاق موسيقى البوب الكورية بهذه التجربة من اليوم وحتى الثالث فبراير المقبل على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

وستسلط العروض التي تقدمها الفرقة الكورية، الضوء على ثقافة البوب الكورية، ليستمتع الضيوف بتجربة غنية بالألحان الموسيقية المميزة ولوحات الاستعراض بإنتاج ضخم.

وستتألق الفرقة المكونة من 14 فناناً من كوريا الجنوبية، تراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، على المسرح الرئيس للقرية العالمية، حيث تنقل ضيوفها في تجربة فريدة من نوعها إلى عالم ثقافة البوب الكورية، عبر رواية قصة مجموعة من الشباب الذين يسعون للشهرة، ورحلتهم في تأسيس الفرقة الأكثر شهرة في العالم.

ويمكن لجميع ضيوف القرية العالمية الاستمتاع بحضور العرض وجميع العروض الثقافية والترفيهية على المسرح الرئيس بمجرد الدخول إلى القرية العالمية دون تذاكر إضافية.

