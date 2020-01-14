الزراعات الإماراتية.. قصة نجاح بدأها الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشكل جناح الواحة الزراعية في مهرجان الشيخ زايد أحد أهم الوجهات المفضّلة للأسر والعائلات، نظراً لما يقدم لزواره من جرعات تثقيفية معرفية عن مجال الزراعة في الإمارات، والأمن الغذائي الحيوي، من خلال العديد من المحال التي تكتظ بالمنتجات الزراعية الإماراتية، إضافة إلى موقعه المتميز بين أجنحة المهرجان، وتصميمه الخارجي قلعة الحصن التاريخية، والداخلي المعبّر عن الأصالة الإماراتية.

ويعكس ويبرز جناح الواحة الزراعية، التابع لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الدور الكبير للقيادة الرشيدة في النهضة الزراعية التي حققتها دولة الإمارات، كما يعكس قصة نجاح بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال مشاركتها في المهرجان، على تعريف الزوار بالتطور الذي شهدته أبوظبي في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، والمشروعات والبرامج التي تنفذها الهيئة في سبيل الوصول لأمن غذائي وقطاع زراعي مستدام، وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء، للارتقاء بالقطاع الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة فيه، إضافة إلى دعم المنتج المحلي عبر توفير أسواق للمزارعين داخل الجناح، لعرض منتجاتهم على زوار المهرجان. ويشهد الجناح إقبالاً كبيراً من زوار المهرجان، خصوصاً بعد أن عملت الهيئة على توسعة المساحة المخصصة لسوق المزارعين، لتعزيز وعي الزوار بجودة المنتج المحلي، ومواصلة جهودها في دعم المزارعين المحليين، من خلال توفير قنوات تسويقية فعالة لمنتجاتهم الطازجة في ركن «حصاد مزارعنا».

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