مسابقات ومرح في «بوكس بارك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحتفل وجهة بوكس بارك في دبي بالدورة الـ25 من مهرجان دبي للتسوّق عبر فعالية Carnival in a Box من الخميس إلى السبت كل أسبوع، حتى الأول من فبراير المقبل.

واجتذبت الفعالية الأطفال في مسابقات وألعاب مملوءة بالمرح والفائدة، بما في ذلك تدوير العجلة ولعبة الألغاز بالأحجام الكبيرة والأسهم المغناطيسية. واستمتع الصغار كذلك بالغناء والرقص، كما أتيحت لهم فرصة إطلاق العنان لإبداعاتهم عبر صناعة إطارات صور من الموزاييك وصناعة أقنعة التزيين في ركن الفنون والحرف اليدوية.

وأكدت الوجهة أنه «بفضل عروض الترفيه الكرنفالية التي تجوب المكان كل جمعة، فإن (بوكس بارك) تقدّم لزوارها لحظات حافلة بالمرح».