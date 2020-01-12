برنامج الشتاء ينمّي قدرات «أطفال المراكز»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اختتمت أطفال الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج الشتاء، بجميع مراكزها الـ14 المنتشرة في الشارقة.

وتمكن الأطفال خلال البرنامج - الذي انطلق في 15 ديسمبر الماضي، واختتم يوم الخميس الماضي - من اكتساب مهارات جديدة، ضمن المسارات المعتمدة في أطفال الشارقة وهي: الفنون والموسيقى، والعلوم والتكنولوجيا، والآداب واللغات، وريادة الأعمال، والمهارات الحياتية، والرياضة، والتي تسعى من خلالها إلى تأهيل منتسبيها وفق أعلى المعايير العالمية، وتوفير البيئة الإبداعية الملائمة التي تنُاسب مختلف الفئات العمرية وتتماشى مع قدراتهم. وتعلَّم الأطفال المبادئ الأساسية في قراءة النوتة الموسيقية من خلال برنامج ألحان وأنغام ضمن مسار الموسيقى، الذي يهدف إلى تنمية مهاراتهم الموسيقية من خلال ورش متنوعة لتعريفهم بالأشكال الإيقاعية، والمدرج الموسيقي عن طريق وسائل سمعية وبصرية ونشاطات ترفيهية.

وركَّز برنامج حروف وكلمات على تعليم الأطفال مهارات الخطابة، وفن الإلقاء، وخطوات نقل الأفكار بشكل صحيح، وطرق التأثير على الآخرين بأسلوب إيجابي، وتعلموا كيفية إعداد الخطب وتقييمها من خلال فرق عمل مشتركة. واستمتع الأطفال في ورش الإبداعات الفنية، وتعرفوا إلى أساسيات النحت والتكوين من خلال ورش عمل فنية في الرسم والنحت باستخدام قوالب متنوعة، وكيفية صب هذه القوالب، بالإضافة إلى طريقة صناعة الصابون، ومكوناته، خلال ورشة فكر وابتكر.

وشهد برنامج الشتاء تنوعاً في البرامج المقدمة لأطفال المراكز الـ14، إذ تعرفوا إلى العادات والتقاليد الإماراتية، وزرع القيم الأصيلة، والارتقاء بالسلوك الحسن وتعزيزه لديهم، من خلال ورشة «السنع»، مع تعليمهم فنون الطبخ في ورشة مذاقات، إلى جانب لغة الإشارة واللغة اليابانية والصينية فضلاً عن ورشة التاجر الصغير.

الأطفال تعلموا قراءة النوتة من خلال برنامج ألحان وأنغام.