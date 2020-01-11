أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

من الصّعب تطبيق المعايير الاعتيادية عند دراسة سلوك النّوم لدى الأسماك، فهي لا تمتلك هياكل دماغ معقدة يمكن قياس التغيّر في نشاطها الكهربائي عند النّوم، ولا تمتلك أجفاناً يمكن غلقها. تشير الأبحاث إلى أن الأسماك تشهد حالة من فقدان الوعي (Suspended animation)، تشبه نوعاً ما النّوم عند البشر، وتبقى في حالة تأهّب للمخاطر التي تحيط بها، بعضها يكون طافياً، والبعض منها يلجأ إلى الاختباء في الطّين أو الشِّعاب المرجانية.. صورة التقطتها لمجموعة من الأسماك تحتمي تحت المرجان في إحدى أجمل مناطق العالم للتصوير تحت الماء بإندونيسيا، من منطقة راجا امبات.