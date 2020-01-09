«421» يستكشف خبايا الرسم التجريدي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يقدّم معرض 421 الدورة القصيرة «سبر أغوار التجريد»، التي تأتي في إطار برنامج موسم الشتاء وتتيح للمشاركين فرصة تطوير بصمتهم الخاصة من خلال الرسم التجريدي. ومن المقرر أن تنطلق الدورة القصيرة يوم 14 يناير في معرض 421 بمنطقة ميناء زايد.

وتشرف على الدورة زهرة جونجي، الفنانة والمعلمة المقيمة في الإمارات. وسيتعلم المشاركون في الدورة الخطوات الثلاث الرئيسة للفن التجريدي، والتي تسهل عملية الرسم نفسها، وهي البحث والتطوير والتنفيذ.

سيبدأ المشاركون بأساسيات الرسم من خلال رسوم سريعة، والتعرف إلى التكوين وإيجاد طرق متعددة له، الأمر الذي يعد جزءاً أساسياً من الرسم، ثم سيستكشفون القيم، ودرجات الألوان، والألوان الخفيفة، والظلال، ودرجة الحرارة، ومزج الألوان، لينتقلوا بعدها إلى تنفيذ عمل فني تجريدي ملون بأطراف حادة، ويمارسون التحريف البصري باستخدام نظام ألوان متشابه.

وسيستخدم المشاركون المشاهد الحضرية لعمل أعمال تجريدية تعبر عن الأنماط المختلفة في الرسم. وبالإضافة إلى ذلك، سيدرسون منهجية الفنان التجريدي، وستتاح لهم فرصة مراجعة نماذج من أعمال فنانين تجريديين من القدماء والمعاصرين. وفي نهاية الدورة، سيقوم المشاركون بتطوير مشروع نهائي وتقديمه أمام المجموعة المشاركة. ويمكن للأشخاص فوق 18 عاماً التسجيل في دورة «سبر أغوار التجريد» مقابل 960 درهماً.