مركز «الثميد» بحُلة جديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تُواصل أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تطوير مراكزها الـ14 على مستوى الشارقة، بأحدث التجهيزات ووفق أعلى المعايير التي تلبي احتياجات الأطفال وتواكب التكنولوجيا وأحدث التطورات، إذ افتتحت مركز الطفل بالثميد بحلته الجديدة.

وتضمن الافتتاح مجموعة من الفعاليات التي شارك فيها أطفال المركز، إذ أبدعوا في عزف النشيد الوطني أمام الحضور. وفي ورشة برنامج حياكم أبرز الأطفال مواهبهم في مجال الإرشاد السياحي، من خلال تقديم ورشة حول أهم الأماكن السياحية في الشارقة. أما في ورشة العصف الذهني، فقد تحاور الأطفال حول أهمية العمل التطوّعي ودوره في صقل شخصياتهم، كما أقيمت ورش فنية متنوّعة، إضافة إلى ورش في الروبوتات والبرمجة والألعاب الرياضية.

ويأتي تطوير المراكز انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية لأطفال الشارقة، الرامية إلى تطوير جميع مراكزها تحقيقاً لمعايير الجودة والتميز، وتوفيراً للبيئة الآمنة والملائمة للطفل، التي تُمكنه من تطوير مهاراته بالشكل المناسب في مختلف المجالات.