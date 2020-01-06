«421» يكشف عن شتاء غنيّ بالفن والألوان

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشف «معرض 421» عن برنامجه الجديد لموسم الشتاء، الذي من المقرر أن يستمر من يناير إلى مارس 2020، ويحفل البرنامج بمجموعة متنوعة من المعارض وورش العمل والتجارب الفنية المتنوعة.

وفي السياق، قال فيصل الحسن، مدير معرض 421: «لطالما سعينا في معرض 421 إلى إعداد وتقديم سلسلة من البرامج والفعاليات العامة، التي تسهم في إثراء المجتمع الإبداعي المتنامي في الإمارات والمنطقة عموماً، ونهدف على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى تسليط الضوء على مشهد الفنون والتصميم الغني في دولة الإمارات والمنطقة، بهدف دعم نشر الممارسات الإبداعية، وتقريب الفن من المجتمع وتعزيز تأثيره الإيجابي».

وأضاف الحسن: «يشمل برنامجنا لموسم الشتاء افتتاح معرض بعنوان (التأرجح: سياقات عبثية)، وهو معرض فردي للفنان الإماراتي، هاشل اللمكي، وتحت إشراف القيّمة الفنية منيرة الصايغ». بالإضافة إلى ذلك، يطلق معرض 421 سلسلة من ورش العمل حول مهارة النقد الإبداعي والبحث في محتوى الفن المعاصر.

وللمرة الأولى، يقدم معرض 421 سلسلة من البرامج، بعنوان سلسلة المشاركة المجتمعية للفنانين تقدم للمرة الأولى، ومصممة لإتاحة فرص تعلم مباشرة أمام المجتمع الإبداعي في دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعاون معرض 421 مع معهد «جوته» لإقامة ورشة عمل بعنوان «خصوصية المكان ورؤية المُخرِج» من تنظيم المخرج والمنتج الحائز جوائز عدة، ستيفن كوبولويتز.

أما في فبراير، فيقدم المعرض مجموعة من الفعاليات التي تركز على موضوع «النسيج والفنون»، وستنظم الفنانة، فاطمة أوزدنوفا، ورشة عمل من جزأين تحت عنوان «الغرزة المتمردة»، ستتناول دور المرأة في تاريخ التطريز وتعلم المشاركين مهارات التطريز. فيما ستقيم مصممة الأزياء، إنجي مهدي، سلسلة ورش عمل من ثلاثة أجزاء، بعنوان «مقدمة إلى الحياكة وصنع الملابس»، فيما تعود ورش العمل «فن التطريز الفلسطيني» إلى معرض 421 بإشراف الفنانة متعددة التخصصات، جوانا بركات، إلى جانب «سلسلة صناعة المجوهرات العصرية» التي تشرف عليها مصممة المجوهرات، نايدة عباس، التي تسهم في تعريف المشاركين بعالم صناعة الحلي والمجوهرات المبتكرة من الكروشيه.

المعرض يقدم سلسلة برامج للمرة الأولى لإتاحة فرص تعلم مباشرة أمام المهتمين.