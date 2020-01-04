    المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة

    المعطف يتألق بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية. د.ب.أ

    المصدر:
    • برلين - د.ب.أ
    التاريخ:

    ‫يتربع المعطف الماكسي على عرش الموضة‬النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة.‬

    ‫‬وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هو‬معطف طويل للغاية؛ إذ يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خياراً‬مثالياً للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجل‬تدفئة الساقين. ‬

    ‫‬وأضافت أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعاً من الصوف أو خامة‬التويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام‬لتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس Oversized لإطلالة أكثر جرأة‬وتحرراً.‬

    ‫‬ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسة‬أناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسود‬والرمادي يتألق المعطف أيضاً بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمر‬والأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

    المعطف الماكسي يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام.

    طباعة
    أعلى