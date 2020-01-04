المعطف الطويل يمنح المرأة إطلالة دافئة

يتربع المعطف الماكسي على عرش الموضةالنسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي أن المعطف الماكسي هومعطف طويل للغاية؛ إذ يصل طوله إلى الكاحل، مشيرة إلى أنه يعد خياراًمثالياً للتنسيق مع الفساتين أو التنانير القصيرة بصفة خاصة، وذلك من أجلتدفئة الساقين.
وأضافت أن المعطف الماكسي يأتي مصنوعاً من الصوف أو خامةالتويد المتينة، لافتة إلى أنه يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القواملتبوح بأنوثته أو بقصّة أكبر من المقاس Oversized لإطلالة أكثر جرأةوتحرراً.
ويزدان المعطف الماكسي بنقوش الكاروه الكلاسكية ليضفي على المظهر لمسةأناقة وفخامة. وإلى جانب نقوش الكاروه التقليدية ذات الأبيض والأسودوالرمادي يتألق المعطف أيضاً بنقوش كاروه ذات ألوان زاهية كالأحمروالأخضر لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.
المعطف الماكسي يمتاز بقصّة ضيقة تساير خطوط القوام.