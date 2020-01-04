4 نصائح لمواجهة الحالة المزاجية السيئة في الشتاء

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعد الحالة المزاجية السيئة من بين أعراض فصل الشتاء، إذ تنتاب البعض

تلك الحالة في هذا الموسم، وقد تصل أحياناً إلى درجة ما يسمى الاكتئاب المرتبط بدخول الشتاء.

وتقدم مجلة «فرويندين» الألمانية نصائح للتغلب على هذه الحالة، وهنا أربع:

ممارسة الرياضة

من الصعب الاستيقاظ لممارسة الرياضة مبكراً خلال فصل الشتاء، خصوصاً إذا كانت في الهواء الطلق، ولكن الأمر يستحق هذا العناء، فممارسة الرياضة تسهم في التقليل من التوتر، كما يفرز الجسم هرمونات السعادة التي ترفع من الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويعزز هذا التأثير عند ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بسبب الحصول على الكثير من الأكسجين النقي.

مقابلة الأصدقاء

يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية السيئة إلى الانعزال في المنزل والبعد عن الاختلاط، ولذلك نصحت المجلة الألمانية بمقابلة الأصدقاء والمعارف وكل من يشعر معه الشخص بالراحة والسعادة.

الأشياء الجديدة

إن البدء في تجارب جديدة يمنح المرء الشعور بالمتعة، ولذلك ينبغي تجريب الأمور الجديدة والاستمتاع بالمعايشات المختلفة.

الاستيقاظ مبكراً

على الرغم من صعوبة الاستيقاظ والابتعاد عن السرير في الصباح، إلا أن النوم لفترات طويلة يزيد من خطر الاكتئاب، وفقاً لما أكدته دراسة لمجلة «سليب». ونصحت المجلة الألمانية بضرورة الالتزام بفترات نوم منتظمة، لكي يتمكن المرء من الاستيقاظ مبكراً في الصباح بصورة أسهل.