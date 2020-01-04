نيويورك.. المدينة التي لا تنام حتى في الشتاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتبر مدينة نيويورك من أفضل الأماكن السياحية في هذا الفصل من العام، فهي المدينة التي لا تنام حتى في أبرد أيام «الشتاء»، حتى والساحل الشرقي مغطى بطبقة سميكة من الثلوج، فضلاً عن توافر المناظر الطبيعية الخلابة، بجانب جميع الإمكانات الحضرية التي يمكن أن تخطر ببال الزائر.

وعلى خلاف بعض المدن التي تتناسب مع موسم واحد، فإن نيويورك تتناسب مع كل الفصول، خصوصاً فصل الشتاء، فرغم أن جوّها أبرد مما هو في مدن أخرى، لكننا نجد سماءها زرقاء وشمسها مشرقة، في الشتاء، وبينما الثلج يتساقط ويغطي الشوارع والحدائق العامة ويشبه البطانية البيضاء الهادئة، ونيويورك واحدة من أكبر المدن في العالم التي ترحب بالزائرين على مدار السنة، وهي تعرف تماماً كيفية إنشاء جو احتفالي.

التخليص بمطار أبوظبي

يستقبل مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية في مطار أبوظبي الدولي ما يقارب 1200 مسافر يومياً. ويعد المركز الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً لعمليات التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ يعتمد على تقنية متطورة لإنهاء إجراءات السفر، مستعيناً بأحدث تقنيات الفحص الأمني للحقائب والذي يطابق الإجراءات الأمنية التابعة للجنة أمن النقل الأميركية.

ويتيح المركز الواقع في مبنى المسافرين رقم 3 إمكانية استكمال إجراءات الهجرة والجوازات والجمارك والتدقيق الأمني، الخاصة بالدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، من مطار أبوظبي الدولي.

ويمكن للمسافر الذهاب إلى أربع وجهات في الولايات المتحدة الأميركية عبر الناقل الوطني «الاتحاد للطيران»، والاستفادة من هذه الخدمة المميزة وتفادي الانتظار في صفوف طويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة. وتعد تجربة المسافر عبر هذا المركز الأفضل على مستوى العالم، إذ يستغرق المسافر وقتاً أقل من 10 دقائق لإنهاء إجراءات السفر.

كما يعزز المركز من تجربة المسافر إلى الولايات المتحدة الأميركية كونه يسهل إجراءات الهجرة والجوازات وحرس الحدود الأميركية، بالإضافة إلى اختصار الكثير من الوقت، حيث يتعامل المسافر بعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية معاملة المسافرين المحليين، فيما يمكن للمسافر التأكد من صلاحية الوثائق والأوراق والإجراءات المطلوبة قبل ركوب الطائرة، الأمر الذي يوفر على المسافرين الكثير من الوقت والجهد.

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