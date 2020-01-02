«مأساة غامضة» في بيت القردة بحديقة ألمانية

المصدر: برلين - رويترز

قالت حديقة حيوان في ألمانيا، أمس، إن حريقاً اندلع في بيت القردة بالحديقة ليلة رأس السنة؛ ما أسفر عن نفوق نحو 30 حيواناً بداخلها.

وكانت قردة من الشمبانزي والأورانجوتان (إنسان الغاب) وغوريلا، وخفافيش وطيور، من بين الحيوانات التي نفقت في حديقة حيوان كريفيلد بالقرب من الحدود الهولندية.

وقالت حديقة الحيوان إن قردين من فصيلة الشمبانزي نجوا من النيران.

ووصفت الحديقة الحريق بأنه «مأساة غامضة» لم يعرف سببها بعد. وذكرت إذاعة محلية أن المحققين يبحثون احتمال أن يكون الحريق قد نشب بسبب الألعاب النارية التي أطلقت احتفالاً بالعام الجديد.