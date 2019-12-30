فتح باب التسجيل في سباق «جري سيدات الشارقة 2020»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي سيدات الشارقة، عن فتح باب التسجيل في الدورة السابعة من سباق «جري سيدات الشارقة 2020»، أمام السيدات والفتيات من جميع الجنسيات، حيث يُقام في 6 مارس المقبل في المدينة الجامعية – الشارقة، في تمام الساعة 6 مساءً ويستمر لمدة أربع ساعات، ويهدف إلى تشجيع السيدات على اعتماد أسلوب حياة صحي، وممارسة الرياضة بشكل يومي بما يحفظ لياقتهن البدنية والذهنية. ويتضمن السباق ثلاث فئات مختلفة، تخصص الفئة الأولى وهي «فئة المرح لهواة الجري من السيدات وتقام على مسافة خمسة كيلومترات، أما الفئة الثانية فتستهدف الفتيات والسيدات لقطع خمسة كيلومترات، فيما تأتي الفئة الثالثة لمنافسات 10 كيلومترات».

وتحصل الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الثانية والثالثة على جوائز نقدية قيّمة، وبهدف تشجيع الفتيات والسيدات الإماراتيات على المشاركة أكثر خلال الأعوام المقبلة، خصص النادي جوائز مماثلة للمتسابقات الإماراتيات، حيث تبلغ قيمة الجوائز لجميع الفائزات من مختلف الفئات 54 ألف درهم.

وتشهد فعاليات السباق إلى جانب منافسات الجري، سلسلة من الأنشطة الترفيهية والرياضية والأنشطة الجانبية. من ناحيتها، قالت خولة السركال، مدير عام نادي سيدات الشارقة: «على مدار ستة أعوام متتالية، حرصنا على تنظيم سباق جري السيدات، وها نحن نستعد لإطلاق دورته السابعة، نظراً لما حظي به من شعبية واسعة وإقبالٍ مميز بين أوساط السيدات، حيث شهد العام الماضي مشاركة 1300 متسابقة من 44 جنسية، وبلغت نسبة مشاركة المتسابقات الإماراتيات 66٪ من الإمارات السبع، وهو ما شجعنا على تطوير السباق عاماً بعد عام لاستقطاب أكبر عدد ممكن من السيدات».