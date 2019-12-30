رامي صبري يستجيب لجمهور القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تألق الفنان، رامي صبري، على المسرح الرئيس بالقرية العالمية في دبي بمجموعة من أغانيه، وسط تفاعل من آلاف الضيوف الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية.

واستجاب المطرب المصري خلال الحفل، يوم الجمعة الماضي، لطلبات معجبيه، إذ أدى أغاني ألبومه الجديد «فارق معاك» الذي طرح، أخيراً، في الأسواق العربية، كما قدم أمام الآلاف باقة من أغنياته الشهيرة مثل «حاول تنساني» و«مبروك علينا».

ونال الحفل صدى جماهيرياً واسعاً لدى ضيوف القرية العالمية، إذ استمتع الحضور بأمسية مميزة، شهدت مشاركة العديد من تفاصيل الحفل على قنوات التواصل الاجتماعي. وتنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل يوم جمعة، في التاسعة مساء، يحييها نجوم من الشرق الأوسط وآسيا والعالم.