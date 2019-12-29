«جبال تورو».. أفضل عرض في مهرجان السودان للمسرح

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

فاز العرض المسرحي «جبال تورو» لفرقة الأجاويد الكوميدية، بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الثانية لمهرجان السودان الوطني للمسرح، التي أسدل الستار عليها أول من أمس.

وحصد جائزة أفضل ممثل، أبوبكر فيصل، عن دوره في مسرحية «في.آي.بي»، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة إلى هبة الرحمن عبدالرحمن عن دورها في مسرحية «جبال تورو»، ونضال يحيى إسحاق عن دورها في مسرحية «سيد الرصة».

وحصل على جائزة أفضل موسيقى لعرض مسرحي، مهاب معتصم وولاء الماحي، عن مسرحية «زنزانة 89» لفرقة أهالينا.

ونظمت المهرجان، من 21 إلى 27 الجاري، وزارة الثقافة والإعلام، بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح التي تتخذ من الشارقة مقراً، وذلك في إطار مبادرة الهيئة بإقامة مهرجانات وطنية للمسرح في كل بلد عربي.

وتنافست على جوائز الدورة الثانية، التي حملت اسم المسرحي الراحل الفاضل سعيد (1935-2005)، 10 عروض من أنحاء السودان.