تجربة محاكاة القتال الحي الأكثر متعة في العالم تنطلق بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعا مركز «إميرسيف إكسبيرينسيز» في دبي عشاق محاكاة القتال إلى عيش تجربة قتال في سيناريو واقعي بدلاً عن القتال باستخدام شاشة الكمبيوتر.

وأطلق المركز تجربة محاكاة القتال الحي «إكس سترايك» في قلب دبي بمنطقة القوز، ويمكن للاعبين استخدام مجموعة معدات تحاكي الشكل والمزايا الأصلية لأكثر بنادق الهجوم شهرة حول العالم، مثل «إم 16» و«إم 4»، مع التأثيرات الصوتية الحية والارتداد، بما يمنحهم تجربة أصيلة.

وقال سمير علي، الشريك المؤسس والشريك الإداري للمركز: «يقدم المركز للزوار مطاردة الليزر التكتيكية، كألعاب (إنفيكتس)، و(هيرو بلاست» الملائمة لجميع الأعمار».

وبامتداد على مساحة تصل إلى 31 ألف قدم مربعة، تضم «Xstrike» ساحتي لعب تحاكيان تماماً مواقع التصوير لأفلام هوليوود، بينما يتحرك اللاعبون صعوداً وهبوطاً من أجل تحديد الزاوية الأدق للتصويب، وأمامهم الفرصة لاستكشاف المزيد، حيث تضم الملاعب المخيم العسكري، ومدينة «ما بعد نهاية العالم» الغامضة، و«محطة القطار المهجورة»، التي تتصل جميعها ضمن سرد متشابك في قصص شبيهة بالحياة الواقعية.

وتستقبل التجربة من لاعبَيْن اثنين إلى 40 لاعباً، يتم تقسيمهم إلى 20 فريقاً، وإرسالهم في مهمات متنوعة، حيث تؤدي المؤثرات الخاصة والملحقات دورها في منحهم الإحساس بروح المعركة الحقيقية.

فيما ستكون كل مهمة من المهمات المتاحة مقرونة بأهداف محددة وجوائز معينة، ويتم عرض نتائج الأداء على شاشة المتصدرين مع مجموعة من الإحصاءات المفصلة، ويمكن للاعبين الوصول إلى الإحصاءات مقارنة برفاقهم اللاعبين من حول العالم، ضمن شبكة تضم أكثر من 500 ألف مستخدم من أكثر من 65 دولة في العالم.