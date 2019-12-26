مسرحية توعوية على خشبة «ضواحي 8»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نفذت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي إطار مشاركاتها بفعاليات مهرجان ضواحي 8، في حديقة النوف بمدينة الشارقة، مسرحية توعوية لزوار المهرجان، تناولت أضرار المخدّرات.

وقدمت المسرحية، بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، على خشبة مسرح المهرجان.

وشكلت المسرحية إضافة لفعاليات المهرجان التي تنظم في جو احتفالي ترفيهي يسهم في تقوية التواصل والترابط الأسري بين أفراد المجتمع.

واجتذبت المسرحية أسراً كاملة، ونالت إعجاب زوار المهرجان الذين أشادوا بالأسلوب المتميز في التوعية بخطر آفة المخدرات من خلال هذا الشكل الأدائي.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي بمشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار نسيج الشراكة المجتمعية للعديد من المؤسسات والجهات، مشيراً إلى أهمية العرض، وما ركز عليه من قيم تناولت التوعية بأضرار المخدرات.

ولفت إلى حرص شرطة الشارقة من خلال مشاركتها بالعرض وغيره من الفعاليات والبرامج الثقافية في جناحها، على خلق جيل مدرك بالخطر الذي تهدد به المخدرات المجتمع.