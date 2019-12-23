الروبوت الحشرة يتحرك بسرعة 3 سنتيمترات في الثانية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّر فريق من الباحثين في سويسرا روبوتاً على شكل حشرة تتحرك بسرعة ثلاثة سنتيمترات في الثانية بفضل مجموعة من العضلات الاصطناعية.

وأفادت دورية «ساينس روبوتيكس» المتخصصة في مجال الروبوتات، بأن فريق الدراسة من معهد العلوم التطبيقية بمدينة لوزان السويسرية ابتكر نموذجين من الروبوت، الأول مزود بمجموعة من الأسلاك ويتميز بالقوة الفائقة، ويمكن طيّه أو ضربه بواسطة حذاء دون أن يؤثر ذلك في قدرته على الحركة. أما النموذج الثاني، فغير مجهّز بأسلاك، ويتحرك لاسلكياً بشكل ذاتي، ولا يزيد وزنه على غرام واحد. ويحمل الروبوت مكوناته الإلكترونية وبطاريته على ظهره.

وأطلق الباحثون على الحشرة الروبوت اسم «دي.إي.إنسيكت» وهي مزودة بمحركات كهربائية مرنة تشبه العضلات الاصطناعية، ورفيعة مثل الشعرة البشرية، وتدفع الحشرة إلى الأمام عن طريق إطلاق مجموعة من الذبذبات، وهو ما يجعلها خفيفة الوزن وسريعة الحركة.