الشمس تضيء معابد الكرنك بحضور مئات السيّاح

المصدر: الأقصر - د.ب.أ

أضاءت أشعة الشمس، أمس، قدس أقداس الإله آمون «سيد النور» وسط معابد الكرنك الفرعونية الشهيرة بمدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر.

وتسللت أشعة الشمس من البوابة الشرقية للمعابد التي شيدت قبل آلاف السنين، لينبثق نورها وسط ظلمات قدس الأقداس، على وقع استعراضات فرق الفلكلور والتنورة، بحضور مسؤولين مصريين، ومئات السياح الأجانب والمصريين.

وقال حسن الجيلاني، مدير عام التنمية السياحية في محافظة الأقصر، «إن سلطات المحافظة تحرص على إحياء تلك المناسبة التي تتزامن مع بداية فصل الشتاء، في إطار مساعيها لتنويع منتجها السياحي، وجذب المزيد من السياح عبر الترويج لما بات يعرف بالسياحة الفلكية».

وشاركت الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية في الترويج السياحي للحدث الفلكي الذي انطلقت الاحتفالات به قبل سنوات عبر مبادرة أطلقها الباحث في علوم المصريات، أحمد عبدالقادر، وصارت أحد الأحداث المهمة على الأجندة السياحية لمحافظة الأقصر. وقال رئيس الجمعية، أيمن أبوزيد، إن تعامد الشمس على قدس أقداس آمون في معابد الكرنك، توافق مع بزوغ شمس الأحد 22 ديسمبر، وسيكون خلال السنتين المقبلتين في يوم 21 من الشهر ذاته، ليعود ويكون في يوم 22 ديسمبر عام 2023، مشيراً إلى أن تعامد الشمس على قدس أقداس آمون في الكرنك يتغير من 21 إلى 22 من ديسمبر مع حلول كل سنة كبيسة.