«ماكدونالدز» بيرو.. في حداد ليومين

المصدر: ليما - رويترز

قالت سلسلة مطاعم ماكدونالدز، على «تويتر»، إنها أغلقت كل مطاعمها في بيرو ليومين، حداداً على وفاة اثنين من العاملين بها صعقاً بالكهرباء.

وذكرت صحيفة «لا ربابليكا» اليومية، في بيرو، أن عاملين اثنين دون الـ20 من عمرهما، لقيا حتفهما صعقاً، أثناء تنظيف مطبخ لـ«ماكدونالدز»، في منطقة بيوبلو ليبرا في العاصمة ليما.

وقالت السلسلة على «تويتر»: «استجابة للخسارة الفادحة لروحي اثنين من زملائنا، هما: كارلوس غابرييل إدغاردو كامبوس زاباتا وألكساندرا أنتونيلا بوراس إنجا، نود أن نعلن أننا في حداد ليومين ستغلق خلالهما كل المطاعم التابعة لنا على مستوى البلاد».

وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في وفاتهما، وتقدم دعماً لأسرتيهما، مشيرة إلى أن كل العاملين لديها سيتقاضون أجرهم عن اليومين رغم الإغلاق.