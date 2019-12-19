منصة الشارقة للأفلام تواصل فعاليات دورتها الثانية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تواصل منصة الشارقة للأفلام فعاليات دورتها الثانية حتى بعد غد، إذ تشهد عروضاً لأفلام روائية ووثائقية وتجريبية قصيرة وطويلة، في سينما سراب المدينة، وسينما الحمراء، إلى جانب مجموعة من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها كوكبة من صنّاع السينما.

ويستضيف بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون برنامج الجلسات الحوارية للمنصة، إذ تنظم جلسة بعنوان «حالة صناعة الأفلام والتلفزيون» يشارك فيها: مهند البكري، المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وعمر بطي، المدير التنفيذي لبرامج الابتكار في لجنة دبي للأفلام والتلفزيون، ولينا متى، مديرة قنوات «إم بي سي 2، إم بي سي 4، إم بي سي ماكس، وإم بي سي فرايتي»، والمخرج والكاتب ريتشي ميهتا.

وتستضيف جلسة «في دائرة الضوء» المخرج محمد ملص، وهو واحد من أبرز المخرجين السوريين، إذ سيتحدث عن التحديات والنجاحات التي حققها كفنان في العالم العربي، وصداقته مع المخرجين العرب الآخرين ورؤيته السينمائية التي سيوضحها، من خلال تحليل مشاهد من أفلامه.

وينظم حفل الختام بغد غد، إذ ستعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجوائز أفضل فيلم روائي ووثائقي وتجريبي، وسيحصل الفائزون على جوائز لدعم إنتاج مشروعاتهم المستقبلية.