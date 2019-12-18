مصمّمات إماراتيات يطوّرن مهاراتهن في «أزيامي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن فعاليات الدورة الثالثة من برنامج «أزيامي» التدريبي، المخصص لرائدات الأزياء الإماراتيات، شاركت 10 مصممات في ورشتَي عمل تناولتا أحدث أساليب التخطيط للعلامات التجارية، وتعزيز حضورها في السوق، والتقنيات اللازمة لتقديم منتج بتصميم جذاب وعصري يبرز هوية العلامة التجارية.

وأطلق مجلس «إرثي» للحرف المعاصرة، التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، البرنامج بالتعاون مع كلية لندن للأزياء، إذ بدأت الدورة الثالثة في يونيو الماضي، ويستمر البرنامج حتى مارس المقبل، ويهدف إلى توفير الدعم اللازم لتطوير أعمال الجيل الجديد من المصممات الإماراتيات، والارتقاء بمهاراتهن في مجال صناعة الأزياء، وإتاحة الفرص لهنّ لترويج تصاميمهن عالمياً.

وركزت الورشة الأولى، التي أقيمت على مدار خمسة أيام، أخيراً، على تعريف المشاركات بمهارات إبراز هوية العلامة التجارية في التصاميم، والتقاط صور احترافية لها، إذ طبّقت المصممات الخطوات النظرية التي تعلمنها خلال الورشة، من خلال إدارة جلسة تصوير للحصول على صور تسلط الضوء على مزايا العلامة التجارية، وتسهم في تقديمها بأفضل المعايير للجمهور، بمساعدة فريق من المصورين المحترفين.

ونظم المجلس ورشة العمل الثانية بفندق «البيت» في الشارقة، إذ عرّف مصمم الأزياء والمحاضر المشارك في كلية لندن للأزياء، كيري باناجيو، خلال اليومين الأولين، المشاركات إلى أفضل الأساليب لإبراز جماليات تصاميمهن باستخدام عبارات ومصطلحات مهمة في عالم الأزياء، كما تناول مفهوم ترويج العلامة التجارية، وتحويل التصاميم إلى منتجات نهائية، مع التركيز على طرق إعداد كتيبات التصاميم والإعلانات والتجارة الإلكترونية.

ونظم «أزيامي»، بعد الورشة، جلسات على مدى ثلاثة أيام لاختبار مهارات التصوير لدى المصممات المشاركات.

وحول أهداف البرنامج ومجلس «إرثي»، قالت مديرة مؤسسة، نماء ريم بن كرم: «يأتي برنامج أزيامي التدريبي لرائدات الأزياء بهدف رعاية مواهب المصممات الشابات المتميزات، وتطوير مهاراتهن الإبداعية، ومنحهن فرصة الوصول إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء العالم، تماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى دعم رائدات الأعمال، وتعزيز ثقتهن بأنفسهن لإطلاق مشروعات خاصة، ومنحهن فرصة الاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدمها البرنامج لترسيخ حضورهن في عالم الأزياء». وأضافت: «يعكس البرنامج الرؤية الشاملة لمؤسسة نماء ومجلس (إرثي) نحو بناء قدرات المرأة، وتمكينها من الاعتماد على الذات، عبر إطلاق مشروعات خاصة بها في مختلف القطاعات الحرفية، كما يجسد جهودنا المشتركة من أجل الارتقاء بالمهارات الإبداعية للأجيال الشابة، من خلال توفير فرص التدريب وورش العمل المتخصصة، التي من شأنها أن تقدم لهن الدعم لبناء مستقبل مهني ناجح ومستدام».

ممارسات مستدامة

يركز برنامج «أزيامي» هذا العام على تعريف المشاركات بالممارسات الأخلاقية والمستدامة في صناعة الأزياء، وتدريبهنّ على أساسيات آليات ابتكار نماذج الأعمال، فضلاً عن تطوير مهاراتهن في إدارة المشروعات والعلامات التجارية، والعلاقات العامة والمبيعات والتسويق.

ريم بن كرم:

• «البرنامج يجسد جهودنا للارتقاء بالمهارات الإبداعية للأجيال الشابة، من خلال توفير فرص التدريب وورش العمل المتخصصة».