بلقيس تغنّي للبحرين في يومها الوطني.. وسط 50 ألف شخص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسط أكثر من 50 ألف شخص في مهرجان اليوم الوطني بحلبة البحرين الدولية، أحيت الفنانة بلقيس حفلاً غنائياً، قدمت خلاله - وسط تفاعل الجمهور - مجموعة من أعمالها، إلى جانب بعض الأغنيات التي أعدتها خصيصاً بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، استمر لمدة ساعتين من الغناء المتواصل.

وقدمت بلقيس برفقة فرقتها الموسيقية «بلد عيني»، التي تعد من أهم أغنيات الفنان الراحل البحريني علي بحر وفرقة الأخوة البحرينية، أضيئت خلالها آلاف «الفلاشات» من الجمهور الحاضر من خلال هواتفهم المحمولة، راسمين لوحة جميلة معبرة عن حب الوطن، وأغنية أخرى حملت عنوان «بحرين يا شمس النهار»، لتعبر عن سعادتها لمشاركتهم الاحتفال بالمناسبات الوطنية للسنة الثالثة على التوالي.

وقالت بلقيس: «أنا سعيدة جداً بالمشاركة في هذا المهرجان الوطني في الغالية مملكة البحرين، فكل عام وأنتم بخير، شعباً وقيادة»، متمنية استمرار السعادة والفرح في هذا الوطن العربي والخليجي الذي نعتز به.

في إطار آخر، تستعد بلقيس لمجموعة من النشاطات الفنية الغنائية، تكمن في إحياء حفل غنائي في مهرجان ليوا الإماراتي في التاسع من يناير المقبل، إلى جانب مجموعة أخرى من الحفلات التي ستعلن عنها قريباً. كما ستصور بلقيس عملاً غنائياً جديداً سيرى النور قريباً كأغنية منفردة.