مصر تودّع حسن عفيفي

المصدر: القاهرة - رويترز

رحل حسن عفيفي الفنان ومصمم الاستعراضات المصري وعضو فرقة رضا سابقاً، أمس.

وكتب الممثل والمخرج محمد صبحي على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «فقدت اليوم صديقي ورفيق رحلتي الفنية، الفنان ومصمم الاستعراضات أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي».

وأضاف «كنت إنساناً طيباً معاوناً لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب.. ومعاوناً في معظم أعمالي الفنية.. رحلت اليوم وستظل في قلوب جمهورك بتاريخك الحافل».

تخرج عفيفي في كلية العلوم، وبدأ مشواره راقصاً في فرقة رضا، وشارك معها بعدد من الأفلام، قبل أن يتفرغ لتصميم الرقصات.

وصمّم رقصات واستعراضات لمسرحيات وأفلام وفوازير رمضان. وكان الراحل متزوجاً من الممثلة هناء الشوربجي.