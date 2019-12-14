مغامِرات يطفنَ سواحل أبوظبي بقوارب الكاياك

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قطع الفريق النسائي للتحدي والمغامرات بشرطة أبوظبي مسافة 110 كيلومترات على سواحل إمارة أبوظبي بقوارب الكاياك، في مغامرة جديدة من نوعها، ابتداءً من مدينة المرفأ، ومروراً بجزر عدة، منها جزيرة أبوالأبيض - الأريام - حالة البحراني - الفطيسي - محمية أبوالسياييف البحرية - الحديريات، واختتم المغامرة الرياضية عند راية الاتحاد في مارينا أبوظبي. وضم الفريق ست منتسبات من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تلقين التدريبات البدنية والذهنية، والاستعدادات الضرورية لإنجاز هذه المهمة.

وتعد هذه المغامرة الأولى من نوعها التي ينفذها فريق نسائي بقوارب الكاياك، ما يعد إنجازاً فريداً من نوعه تحققه منتسبات شرطة أبوظبي، حيث استغرق الفريق ثلاثة أيام في هذه المغامرة الرياضية التي أنجزها بامتياز.

وأوضح مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، اللواء سالم شاهين النعيمي، أن هذه المغامرة تأتي ضمن مبادرات «عام التسامح»، لافتاً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتشجيع العناصر النسائية الشرطية على تبني روح التحدي والمغامرة، وممارسة مثل هذه الأنشطة والرياضات التي تنمي روح التعاون والصبر والتحمل عند منتسبي الشرطة.

- المغامرة هي

الأولى من نوعها

لفريق نسائي

بقوارب الكاياك.