«دناتا» تنجز «مناولة خضراء» لطائرة «فلاي دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت «دناتا»، التي تعد من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، إنجازاً بارزاً في سعيها لبلوغ الاستدامة. فقد تمكنت الشركة من تقديم مناولة سلسلة وآمنة لإحدى طائرات «فلاي دبي» الحديثة من طراز بوينغ 737-800 في رحلتي الوصول والمغادرة، وذلك باستخدام معدات دعم أرضي خضراء لا تصدر عنها انبعاثات كربونية في المبنى 2 بمطار دبي الدولي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ورئيس «فلاي دبي» ورئيس مطارات دبي: «نولي الاستدامة تركيزاً كبيراً في مجمل عمليات مجموعة الإمارات و(فلاي دبي) ومطارات دبي. وتعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً رئيساً للطيران، وتماشياً مع رؤية دولتنا لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة، فإننا ملتزمون باتخاذ مبادرات قوية ومستمرة بشأن عملياتنا لتقديم أعلى قيمة ممكنة لجميع الأطراف ذوي العلاقة. وتجسد المناولة الخضراء، التي اشتملت على جهد تعاوني من الناقلة الجوية وشركة المناولة الأرضية وعمليات المطار، التزام دبي وقدرتها على إحداث تغيير باستخدام الموارد بطريقة مستدامة».

وتستثمر «دناتا» باستمرار في المعدات لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل بصمتها البيئية. وأثناء المناولة الخضراء، قام فريق «دناتا» المتخصص بنقل الأمتعة إلى الطائرة بواسطة جرارات كهربائية، واستخدم أحزمة ناقلة كهربائية لتفريغ وتحميل الأمتعة والبضائع. ونزل المسافرون من الطائرة القادمة من كراتشي، وصعد ركاب الرحلة المتجهة إلى فيصل آباد إلى الطائرة باستخدام سلالم يتم جرها يدوياً. وبعد اكتمال الصعود، قام موظفو المناولة الأرضية بتحريك الطائرة من البوابة باستخدام جرار دفع كهربائي استعداداً لتحركها على أرض المطار وإقلاعها. وتم توفير الطاقة الأرضية للطائرة، منذ وصولها وحتى تجهيزها للإقلاع، بواسطة الطاقة الكهربائية الأرضية الثابتة FEGP لمطار دبي الدولي.