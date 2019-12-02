«جان دارك مصرية» في مهرجان الشتات الإفريقي

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

يشارك الفيلم الوثائقي المصري «جان دارك مصرية»، للمخرجة إيمان كامل، في مهرجان الشتات الإفريقي الدولي بنيويورك في دورته الـ27 التي تتواصل حتى 15 ديسمبر الجاري.

ويعرض الفيلم في 12 الجاري، ضمن قسم صانعات الأفلام، ويلي العرض ندوة نقاشية بعنوان «السينما المصرية اليوم»، يتناقش من خلالها الجمهور مع المخرجة إيمان كامل.

وتأسس مهرجان الشتات الإفريقي الدولي عام 1993، ويهدف إلى خلق حلقة وصل بين سينما الشعوب السمراء، سواء من قارة إفريقيا أو أولئك ذوي الأصول الإفريقية بمناطق أخرى. ويهدف المهرجان إلى تعزيز دور صانعي الأفلام من هذه المناطق في السينما العالمية.

ويحكي «جان دارك مصرية» قصص مقاومة المرأة المصرية، خلال 25 يناير، من خلال الرقص والشعر والأساطير. وهو من إخراج إيمان كامل، وإنتاج مشترك لشركتي «نومادز هوم للإنتاج» (إيمان كامل) و«لينكد برودكشن للإنتاج» (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.

وشارك الوثائقي في العديد من المهرجانات الدولية، أهمها مهرجان مسقط بسلطنة عُمان، ومهرجان السودان للسينما المستقلة، ومهرجان جونيه السينمائي الدولي، ومهرجان الصين لأفلام المرأة، كما عرض في مسرح رام الله البلدي بفلسطين، ومعهد القاهرة للفنون الحرة والعلوم، والمعهد الهولندي الفلمنكي بالقاهرة.

كما سجل الفيلم حضوراً في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، ومهرجان الفيلم العربي في تيوبنين بألمانيا، ومهرجان السينما العربية في روتردام، وترشح لجائزة الفيلم العربي الألماني التي تقدمها مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ في ألماني.

وكان العرض العالمي الأول لـ«جان دارك مصرية» في مسابقة المهر الطويل ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي، واختاره موقع The Culturist ضمن قائمة أكثر 30 فيلماً تجب مشاهدتها في دورة عام 2016 من المهرجان.

كما نافس «جان دارك مصرية» على جائزة أفضل فيلم في مسابقة برنامج 6 Plaza لأفلام الدول النامية ضمن مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

يشار إلى أن إيمان كامل مخرجة وكاتبة مصرية حاصلة على درجة الماجستير العالمية في العلاقات الدولية من كلية فليتشر بجامعة تافتس في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، درست العديد من التخصصات مثل الفنون، الرقص والسينما في جامعة برلين للفنون. ومنذ عام 1995 أخرجت إيمان خمسة أفلام قصيرة، منها «هولوغرام» الحاصل على جائزة مسابقة يوروميد عام 2004، وفي أولى تجاربها الطويلة بفيلم بيت شعر في 2010 تلقت تنويهاً خاصاً في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفازت بجائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي في الدورة الـ11 من مهرجان القاهرة للأفلام المستقلة.

«أيقونات نسائية»

حصلت مخرجة الفيلم إيمان كامل، أخيراً، على جائزة أيقونات نسائية، في خلق عالم أفضل للجميع من المنتدي الاقتصادي السنوي للمرأة (WEF) في نيودلهي بالهند، كما اختيرت ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي.