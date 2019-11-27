مع اقتراب مهرجان دبي للتسوّق.. جوائز تفوق التوقعات في الحدث المرتقب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع اقتراب موعد انطلاق مهرجان دبي للتسوّق 2020، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن السحوبات الكبرى التي ستشهدها الدورة الـ25 من الحدث المرتقب، الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، وينظم خلال الفترة بين 26 ديسمبر والأول من فبراير المقبلين.

وتتضمن السحوبات التي تقدم جوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ المالية، سحوبات إنفينيتي بالتعاون مع «العربية للسيارات»، وسحوبات نيسان بالتعاون مع «اينوك».

تمنح سحوبات إنفينيتي الكبرى هذا العام الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة QX50 وجائزة تبلغ 200 ألف درهم يومياً خلال مهرجان دبي للتسوّق 2020. ويمكن للمتسوّقين الدخول في السحب من خلال الحصول على بطاقة بـ 200 درهم لفرصة الفوز بالجائزة اليومية. كما ستشمل السحوبات جائزة كبرى قيمتها 1،000،000 درهم نقداً ستُمنح لفائز واحد في نهاية مهرجان دبي للتسوّق.

بينما تتيح سحوبات نيسان الكبرى الفرصة للمتسوّقين للفوز بسيارة من خمس فئات من نيسان، وهي باترول وباثفايندر وأكس - تريل وكيكس وسنترا، عند شراء منتجات بـ 25 درهماً من أي محطة تابعة لـ «ايبكو» و«اينوك»، ويبلغ عدد سيارات نيسان المقدّمة خلال سحوبات مهرجان دبي للتسوّق 33 سيارة، علاوة على دخول السحب على جائزة نيسان الكبرى البالغة 350 ألف درهم.