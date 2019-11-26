«فيراري» شوماخر الأسطورية للبيع في مزاد بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - د.ب.أ

ستكون سيارة مايكل شوماخر الأسطورية فيراري أف 2002 من بين مجموعة أشياء مختارة ستعرض في مزاد علني على هامش سباق جائزة أبوظبي الكبرى، وهو السباق الختامي لموسم سباقات سيارات فورمولا1، وفقاً لما أعلنه منظمون.

وتتوقع دار مزادات «سوذبي» في لندن أن يصل سعر السيارة إلى سبعة ملايين يورو (71ر7 ملايين دولار) للهيكل الذي حقق به شوماخر الفوز بثلاث سباقات واللقب العالمي الخامس له من أصل سبع ألقاب.

وستعرض في المزاد أيضاً السيارة بنيتون بي 192 والتي قادها شوماخر في أول موسم له في سباقات فورمولا1 في 1992.

ومازال شوماخر (50 عاماً) يواصل التأهيل في سويسرا بعدما تعرض لإصابات خطيرة في حادث تزلج بالقرب من ميريبيل، فرنسا، في 29 ديسمبر 2013.