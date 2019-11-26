بـ«طموحات زايد تعانق الفضاء».. جيمس للتعليم تسجل رقماً قياسياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفالاً باليوم الوطني الـ 48، اجتمع طلبة ومدرسون وأولياء أمور من مدارس مجموعة «جيمس للتعليم» لتشكيل «أكبر لوحة فسيفساء في العالم من أغطية العبوات البلاستيكية» لكتابة عبارة «طموحات زايد تعانق الفضاء» باللغة الإنجليزية «Zayed’s Ambitions Embrace Space» مسجلين بذلك رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحضر الفعالية التي استضافتها مدرسة جيمس البرشاء الوطنية للبنين الشيخ جمعة بن مكتوم آل جمعة.

ودخلت اللوحة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عبر جمع 13 ألفاً و 434 غطاء عبوة، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في اليابان والذي بلغ 5009 أغطية.

ويأتي موضوع لوحة الفسيفساء تجسيداً لالتزام مجموعة «جيمس للتعليم» تجاه دعم الإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الإمارات في أجندتها الوطنية.

ولصق المشاركون أغطية العبوات على لوح خشبي مصمم خصيصا بأبعاد 14متراً × 220 متراً باستخدام الغراء، ثم تلوينها بألوان علم الإمارات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم» دينو فاركي إنه في غضون 48 عاماً فقط، تحولت الإمارات إلى دولة حديثة تحظى بإعجاب العالم أجمع، وتشتهر بقدرتها على مواكبة أحدث التوجهات العالمية، بل والتفوق عليها.

وأضاف «يمثل تشكيل أكبر لوحة فسيفساء في العالم من أغطية العبوات البلاستيكية عربون محبة وتقدير نقدمه إلى الإمارات شعباً وقيادة لرؤيتهم التي لطالما ساهمت في تحفيز نمو مجموعتنا التعليمية».