موسيقى مجانية لـ 89 مليون مسافر من مطارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات دبي عن شراكة جديدة مع «أنغامي»، أول وأكبر منصة للبث الموسيقي في العالم العربي، وستُتيح هذه الشراكة وصول نحو 89 مليون مسافر في السنة، ممن يسافرون عبر مطار دبي الدولي، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، إلى المنصة الموسيقية مجاناً. جاء هذا الإعلان خلال حلقة نقاشية أُجريت في مهرجان ON.DXB؛ أحدث مهرجان للإبداع في المنطقة. وابتداءً من اليوم سيتاح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي الدخول بحرية ودون انقطاع إلى منصة «أنغامي» الموسيقية الواسعة، التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من مختلف الفنانين العالميين، وبعض المواهب المحلية الجديدة، مباشرة من خلال شبكة واي- فاي فائقة السرعة المتوافرة بالمطار.

وقال المدير المسؤول عن مشاركة العلامة التجارية في مطار دبي الدولي مات هوريبون: أحد أهدافنا الرئيسة هو توفير مكان يشعر فيه ملايين المسافرين عبر مطار دبي بالألفة والراحة، أردنا عرض أفضل ما في دولة الإمارات من ثقافة وضيافة وترفيه.

وقال نائب رئيس «أنغامي» بدول مجلس التعاون الخليجي، إيلي أبوصالح: إن السفر والموسيقى صديقان لا يفترقان عن بعضهما بعضاً، وأنت تسير في المطار ترى العديد من المسافرين يضعون سماعات الأذن، ويستمعون للموسيقى التي تلهمهم، أو تذكرهم بأحلى الأوقات، أو تساعدهم في الوصول إلى وجهتهم بشكل أسرع. ولكن الأهم من ذلك أن شراكتنا مع أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، لا يتعلق بالوصول إلى جمهور جديد فقط، ولكن لكل من مطار دبي الدولي ومنصة أنغامي آراء ومعتقدات مشتركة حول الموسيقى.