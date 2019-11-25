«مجموعة أبوظبي» تعرّف بمنجز الفن الإماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شاركت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في فعاليات الدورة الـ11 من معرض «فن أبوظبي»، الذي اختتم أول من أمس، في منارة السعديات بأبوظبي.

وقالت مؤسس المجموعة، هدى إبراهيم الخميس، إنّ «فن أبوظبي» «يمثّل منصة إماراتية عالمية للفنون التشكيلية تستقطب مئات صالات الفنون العربية والعالمية»، معربة عن اعتزازها بالمشاركة والإسهام في تعريف الجمهور العربي والعالمي بمنجز الفن الإماراتي، وإتاحة الفرصة لزوار المعرض، خصوصاً من الطلبة والشباب ليتعرفوا إلى التجارب الإبداعية الملهمة، والخبرات الفنية التي يمثّل الاحتكاك بها عنصر تحفيز لمواهبهم وطاقاتهم الفنية.

وعكست مشاركة المجموعة، عبر جناحها الذي استقطب طوال فترة المعرض أكثر من 4000 زائر من المسؤولين وصناع القرار والشخصيات الثقافية والمجتمعية والفنانين التشكيليين وطلاب الفنون ومحبيها، التزامها باحتفال الوطن بمناسبة «عام التسامح»، ترسيخاً لهذه القيمة كركيزة لكل حوار ثقافي ومعرفي، وأداة تسهم في تحفيز التلاقي الإنساني حول اللغة العالمية للفنون.