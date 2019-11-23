سوري وجزائري يتأهلان في مستهلّ مشوار «المنشد»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تأهل المنشدان السوري حسن الجلب، والجزائري نضال عيمن، إلى التصفيات النهائية من منافسات برنامج «منشد الشارقة 12»، بعد أن قدما لوحات إنشادية متميزة، عكست مواهب استثنائية في المجال، خلال الحلقة الأولى من البرنامج، التي عرضت مساء أول من أمس على شاشة قناة الشارقة.

وغادر البرنامج من المجموعة الأولى المتسابقان السعودي أحمد عقيل، الذي قدّم أنشودتين، الأولى تغنى فيها بالأم والثانية «تفداك عيني»، واليمني عبدالله العميري الذي أنشد أنشودته ذات اللون المصري «بدر البدور» و«الله الله»، فيما قدّم السوري حسن الجلب أنشودتي «لمعراج الله» و«ديننا»، ونضال عيمن أنشودتي «أحبك يا ربي» و«هذي طريق الله» أمام لجنة تحكيم البرنامج، التي ضمت كلّاً من لطفي بوشناق، ومحمود ياسين التهامي، وأحمد بوخاطر.

الجميع فائزون

حول مستهلّ مشوار الدورة الـ12، قال المنتج المنفذ للبرنامج نجم الدين هاشم، إن جميع الذين وصلوا وشاركوا في البرنامج هم فائزون بما حققوه من نتائج وما تجاوزوه من منافسات مع آخرين من مختلف بلدان العالم العربي، مشيراً إلى أن البرنامج يشهد هذا العام تنافساً كبيراً، تؤكده مواهب المشاركين ومهاراتهم المتفردة.

وأضاف: «الخروج من البرنامج لا يعني انتهاء المشوار بالنسبة للمنشد المبدع، فهو يمتلك بداخله الموهبة والثقافة الواسعة التي يجب أن يحافظ عليها وينمّيها، من خلال مواصلة التدريب والاشتغال على قدراته وتطويرها، كما عليه أن يقدم الأفضل في المستقبل، ولدينا طاقات تستطيع أن تصل إلى مراحل متقدمة من البرنامج، ونتطلع أن تحمل الحلقات المقبلة الكثير من الإبداعات التي تسهم في تعزيز هذا الفنّ النبيل، وترسّخه في أذهان الأجيال الجديدة».

الثانية والثالثة

يستعد بقية المتسابقين في المجموعتين الثانية والثالثة للتنافس على لقب البرنامج، بعد خروج زميليهما اللذين كانا ضمن مجموعة المدرب السوري المنشد مصطفى حمدو، الحائز لقب منشد الشارقة في دورته الرابعة.

وسيكون الجمهور على موعد مع منافسات المجموعة الثانية التي يقودها المدرب الصوتي الملحّن العراقي وسيم فارس، وتضم أربعة مشاركين: محمد طارق (مصر)، وبكر السقار (الأردن)، وإبراهيم إنهض (المغرب)، وعلي النوبي (الإمارات)، يوم الخميس المقبل.

ويخوض المنشدون في المجموعة الثالثة التي يقودها المدرب شريف محسن أول اختباراتهم، في الخامس من الشهر المقبل، إذ سيقدم كلّ من: عبدالمجيد عريقات (فلسطين)، وأركان القيسي (العراق)، وعمر كباره (لبنان)، وسعيد الروشدي (عُمان)، إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم في منافسات يتأهل فيها اثنان من المشاركين عن كل مجموعة.

نجم الدين هاشم:

«الخروج من البرنامج

لا يعني انتهاء

المشوار بالنسبة

للمنشد المبدع، فهو

يمتلك بداخله

الموهبة والثقافة

الواسعة التي يجب

أن يحافظ عليها

وينمّيها».

- حسن الجلب شدا بـ«لمعراج الله» و«ديننا»، وقدم نضال عيمن «أحبك يا ربي».