بالصور.. سما المصري بالحجاب على سجادة "القاهرة السينمائي" وتتحدى رانيا يوسف

المصدر: القاهرة- الإمارات اليوم

أثارت الفنانة سما المصري الجدل بظهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مرتدية الحجاب، ومحاولتها دخول المسرح الكبير لمشاهدة الحفل رغم عدم حملها دعوة الحضور، الأمر الذي تسبب بمنعها من الدخول، ورغم أن رجال الامن منعوها من التقدم نحو قاعة حفل الافتتاح إلا أنها نجحت في التقاط بعض الصور على السجادة الحمراء قبل أن تغادر.

ونشرت المصري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عددا من الصور لحظة مرورها على السجادة الحمراء، معلقة: "بمهرجان القاهرة السينمائي بالحجاب، هربت منهم ماحدش عرف يصورني من الصحفيين" وقالت في فيديو لاحق: "مال الناس بيا ألبس حجاب أو أقلعه أنا حرة سيبوني في حالي بقى".

لكن أكثر ما أثار السجال والاستياء في الوقت نفسه نشرها لصورة متحدية بها اللفنانة رانيا يوسف، مُعلنة تفوقها على الثانية في نسب المشاهدة، حسب زعمها، وقالت، عبر «إنستجرام»: «معلش بقى يا رانيا ريحي على جنب، خطفت منك التريند من امبارح لحد دلوقتي، أشوفك السنة الجاية بقى معلش مش دايما العريان بيشد الانتباه».

ونفت المصري أي علاقة بين الملابس المكشوفة غالية الثمن ومُتابعات الجمهور، موضحة سبب نجاحها بالتحدي: «الناس بتحبني»، وتابعت: «مصممين الأزياء يتعبوا يا عيني في باقي الفساتين وآجي بطرحة بـ50 جنيه وفستان مقفول بألف جنيه أخد التريند من غير حتى ما أمشي على سجادة حمراء».